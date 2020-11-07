جديد الجائحة.. 6 دول تسجل إصابات بكورونا المنك

2020/11/07 | 16:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكدت منظمة الصحة العالمية أن ست دول على الأقل سجلت إصابات بطفرة جديدة لفيروس كورونا تعد مرتبطة بحيوانات المنك.

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