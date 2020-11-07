بالصور.. انقاذ عاملين من موت محقق في الديوانية

2020/11/07 | 16:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية: الفرات نيوز} تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة الديوانية من اخراج عاملين بعد ان فقدا الوعي داخل فتحة مجاري بعد استنشاقهم غاز الميثان الخانق في منطقة العروبة.

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