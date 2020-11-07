المالية النيابية تبدي اعتراضها على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة ٢٠٢٠ خلافاً لقانون الادارة المالية الاتحادية.

2020/11/07 | 16:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

ابدت اللجنة المالية النيابية ، اعتراضها على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠ خلافاً لقانون الادارة المالية الاتحادية.

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