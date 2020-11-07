2020/11/07 | 16:48 - المصدر: عين العراق

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السبت 7 نوفمبر 2020 | 04:33 مساءً | عدد القراءات : 18

الديوانية..



انقاذ عاملين من موت محقق..



كيف؟

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة الديوانية من اخراج عاملين بعد ان فقدا الوعي داخل فتحة مجاري بعد استنشاقهم غاز الميثان الخانق في منطقة العروبة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ان "الفرق نجحت في اخراج العاملين واجراء الإسعافات الأولية وانعاشهم بواسطة اجهزة التنفس بوقت قياسي حال الى عدم فقدانهم الحياة".

واكدت مديرية الدفاع المدني ان فتحات المجاري يكون تركيز غاز الميثان كبير جدا وهو غاز خانق يسبب فقدان الوعي ثم الموت بدقائق معدودة ..



لذا يجب الحذر وعدم النزول في فتحات المجاري الإ بعد وضع خراطيم التهوية والتدرب على هذا العمل من قبل المختصين.

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