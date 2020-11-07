زراعة بغداد: تسويق أكثر من 74 مليون بيضة وآلاف الأطنان من الدجاج والأسماك

2020/11/07 | 16:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية زراعة بغداد الرصافة،

السبت، عن تسويق اكثر من 74 مليون بيضة

والاف الأطنان من الدجاج واللحوم

والاسماك خلال الشهرين الماضيين.

وقالت المديرية في بيان، انه "تم انتاج

وتسويق أكثر من 74,845,400

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