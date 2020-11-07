الشرطة المجتمعية تمنع فتاة من الانتحار في ذي قار

2020/11/07 | 16:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة المجتمعية، السبت، عن

تمكنها من منع فتاة بعمر ال ١٦ سنة من

الانتحار من على جسر النصر في ذي قار.

وقالت في بيان تلقت وكالة نون الخبرية،

نسخة منه، إن "مفارز الشرطة المجتمعية

في دائرة العلاقات

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