ترامب: بطاقات الاقتراع غير القانونية غيرت نتائج الانتخابات

2020/11/07 | 16:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب، انه تم استلام عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني بعد الساعة 8 مساءً من يوم الثلاثاء المنصرم ،يوم الانتخابات.

واضاف ترامب في منشور على صفحته في الفيس بوك تابعه PUKmedia، اليوم السبت: ان الاصوات غير القانونية غيرت النتائج تماما وبسهولة في ولاية بنسلفانيا وبعض الولايات الأخرى.

واشار الى انه لم يُسمح، وبشكل غير قانوني، من مراقبة مئات الآلاف من الأصوات، مبينا ان هذا سيؤدي أيضًا إلى تغيير نتيجة الانتخابات في العديد من الولايات، بما في ذلك ولاية بنسلفانيا، مضيفا: "والتي اعتقد الجميع أنها فازت بسهولة في ليلة الانتخابات".

وتابع ترامب القول، حدثت أشياء سيئة خلال تلك الساعات التي لم يُسمح فيها بالشفافية القانونية بشراسة ووقاحة.



كانت الجرارات تسد الأبواب والنوافذ مغطاة بورق مقوى سميك حتى لا يتمكن المراقبون من رؤية غرف العد، حدثت أشياء سيئة في الداخل، تغييرات كبيرة اتخذت مكانا.

PUKmedia ترجمة‌

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