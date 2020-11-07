PUKmedia ينشر نص تقرير اللجنة المالية بشأن تمويل العجز المالي

2020/11/07 | 16:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت اللجنة المالية النيابية، تقريرا مفصلا حول مشروع قانون تمويل العجز المالي، في وقت يواصل مجلس النواب، فيه اجراء القراءة الثانية له.

PUKmedia حصل على نص التقرير، فيما يلي تفاصيله:

PUKmedia ‌

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