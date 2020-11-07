صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 531 المسجلة اليوم بكورونا

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 531 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي
348 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الرصافة 110 حالة
قطاع البلديات الاول 38 حالة
. قطاع الشعب 81 حالة
.
قطاع الاستقلال 59 حالة .
قطاع الاعظمية 60 حالة
– 183 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 24 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية كيارة , قطاعات 34, , 521 .
565 .
قطاع
الاعظمية 15 حالة محلة 323, 314, 316 .
314, 312, 317 ,
الشعب 19 حالة محلة 317, 337
حي البساتين , حي اور .331 , 329 , 333 , 345 , 341 ,
البلديات 7 حالات محلة .
734 , 722 , الزراعي , 771 ,
شارع فلسطين 7 حالات محلة 505, 503 506 , ,502 , 504 ,
الامين 7 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .
743
بغداد جديدة 6 حالات محلة 701
, 709 706 , 704 ,
الزعفرانية 9 حالة محلة , 958 , شارع المعهد , 959 , 952 , , 964
زيونة 4 حالات , 716 , , 712, 710
المدائن 9 حالات , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية
الكرادة 7 حالات محلة 903, 905
905 , , 906 , 909 ,
حي تونس 4 حالات محلة .
302 , 301 , 303
العبيدي 9 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , الزراعي .769
الطالبية حالتين محلة 323 , 320 ,
الثعالبة , بوب الشام ,
الحسينية 10 حالات محلة 222, 215 , 207 ,
البنوك 6 حالات محلة 321 , الزراعي , 315
الغزالية 4 حالات محلة 681 ,
الجادرية3حالات محلة 923, 911
الطالبية3 حالات محلة 322, 332, 321
المشتل 7 حالات محلة 771, 767, 751,
حي القاهرة6 حالات محلة 311, 309, 313, 318
حي الزهراء5 حالات محلة , 757 , 759 , ,
الغزالية 3 حالات محلة 681 ,
الصليخ 7 حالات محلة 304, 32
الغدير حالة واحدة محلة 706
حي القاهرة 9 حالات محلة 303 , 305
الفحامة حالة واحدة
واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 63903 توفي منهم 1371 للاسف فيما اكتسب الشفاء 57665حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4867”.
وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.
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