صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 531 المسجلة اليوم بكورونا

2020/11/07 | 16:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم السبت، عن تسجيل 531 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 348 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 531 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

348 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 110 حالة

قطاع البلديات الاول 38 حالة

. قطاع الشعب 81 حالة

.



قطاع الاستقلال 59 حالة .





قطاع الاعظمية 60 حالة

– 183 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 24 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية كيارة , قطاعات 34, , 521 .



565 .



قطاع

الاعظمية 15 حالة محلة 323, 314, 316 .



314, 312, 317 ,

الشعب 19 حالة محلة 317, 337

حي البساتين , حي اور .331 , 329 , 333 , 345 , 341 ,

البلديات 7 حالات محلة .



734 , 722 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 7 حالات محلة 505, 503 506 , ,502 , 504 ,

الامين 7 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743

بغداد جديدة 6 حالات محلة 701

, 709 706 , 704 ,

الزعفرانية 9 حالة محلة , 958 , شارع المعهد , 959 , 952 , , 964

زيونة 4 حالات , 716 , , 712, 710

المدائن 9 حالات , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية

الكرادة 7 حالات محلة 903, 905

905 , , 906 , 909 ,

حي تونس 4 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 9 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , الزراعي .769

الطالبية حالتين محلة 323 , 320 ,

الثعالبة , بوب الشام ,

الحسينية 10 حالات محلة 222, 215 , 207 ,

البنوك 6 حالات محلة 321 , الزراعي , 315

الغزالية 4 حالات محلة 681 ,

الجادرية3حالات محلة 923, 911

الطالبية3 حالات محلة 322, 332, 321

المشتل 7 حالات محلة 771, 767, 751,

حي القاهرة6 حالات محلة 311, 309, 313, 318

حي الزهراء5 حالات محلة , 757 , 759 , ,

الغزالية 3 حالات محلة 681 ,

الصليخ 7 حالات محلة 304, 32

الغدير حالة واحدة محلة 706

حي القاهرة 9 حالات محلة 303 , 305

الفحامة حالة واحدة

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 63903 توفي منهم 1371 للاسف فيما اكتسب الشفاء 57665حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4867”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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