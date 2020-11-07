2020/11/07 | 16:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أن يقتلهما الميثان.. الدفاع المدني ينقذ عاملين من داخل مجاري الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/07 | 16:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل أن يقتلهما الميثان.. الدفاع المدني ينقذ عاملين من داخل مجاري الديوانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل أن يقتلهما الميثان.. الدفاع المدني ينقذ عاملين من داخل مجاري الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).