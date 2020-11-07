2020/11/07 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأكد نبأ إصابة مدرب نفط الوسط، جمال علي، بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها، إيجابية.

وغاب جمال علي، عن فريقه في مباراة الأمس أمام نفط ميسان، والتي خسرها بهدف دون رد، في إطار الدوري العراقي الممتاز.

وشعر مدرب نفط الوسط ببعض الأعراض، وخضع للفحوصات الطبية اللازمة، وفضل الدخول في عزل صحي، لحين ظهور نتيجة الفحوصات، والتي جاءت إيجابية للفيروس.

وعلى صعيد متصل، تأكد أمر إصابة لاعب نفط الوسط، فيصل جاسم، بالفيروس، علمًا بأنه غاب عن مباراة نفط ميسان، ودخل مرحلة الحجر المنزلي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، أصاب مجموعة كبيرة من الرياضيين في العراق خلال الفترة الأخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة مدرب نفط الوسط بكورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة مدرب نفط الوسط بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).