لماذا نريد العودة الى الاتفاقية مع الصين؟!

2020/11/07 | 17:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Writer block

كتب / علي عبد سلمان

العراق ينتج يوميا اكثر من 4 مليون برميل يوميا يذهب من الفائض الانتاجي وليس من كميه النفط المُصدر وبالمقابل تذهب 300 الف برميل فقط يومياً للصين مقابل بنى تحتية متكامله (وليس رهن نفط العراق كما يدعون موالي امريكا) واليكم الاتفاقية :: بنود اتفاقية الصين مع العراق هو تنفيذ مشاريع في العراق بقيمة 500 مليار قابل للزيادة مقابل 300 الف برميل يومياً ولمدة 20 سنة ويشمل

1️⃣_ إنشاء ميناء الفاو الكبير ويحتوي 350 رصيف

( وليس 94 رصيف كما تم تعاقد مع الشركة الكوريه)

ومطار للطائرات

ومدينة تتكون 100 الف وحدة سكنية

2️⃣_ انشاء 30 مستشفى ومعداتها الطبية ارقى المواصفات وتوصف في المدينة الطبية

3️⃣_ تنفيذ طرق سريعة وحديثة في جميع العراق

4️⃣_ انشاء خطوط سكك حديد تربط جميع المحافظات وقاطرات الطلقة بأحدث المواصفات

5️⃣_ دراسة الموارد المائية واعطاء الحلول وتنفيذ شبكات ري رئيسة وسدود وتنظيم الري

6️⃣_ إنشاء مدن سياحية في الاهوار

7️⃣_ إنشاء مجمعات سكنية تتجاوز 8 ملايين وحدة سكنية عمودي وافقي وتوزع حسب الحجم السكاني للمحافظات

8️⃣_ انشاء جامعات مع احياء سكن للأساتذة في جميع المحافظات

9️⃣_ انشاء 25 ألف مدرسة

🔟_ احياء المدن الأثرية الازدهار السياحة

11_ انشاء ملاعب بأحجام مختلفة

12_ اكمال مالم يوقع مع شركة سيمنز الألمانيه من مشاريع الكهرباء

13_ انشاء مصانع للبتروكيمياويات وإعادة الكثير من المصانع الورق والحديد وغيرها والكثير من المواد التي اتفق عليها و افضل ما في الامر الصين تشتغل وتاخذ حقها يعني ما اكو فلوس بيد مسؤول و حزب او تيارات او جهات اخرى .

بالاضافه لتفعيل طريق الحرير البحري ربطه بميناء الفاو وطريق الحرير البري الذي ان يعني يصبح العراق حلقة وصل و ممر اقتصادي بين دول الشرق و اوربا

🔹لماذا الكاظمي يترك هذا الحل امام ويذهب لفرنسا واوربا يستجدي القروض التي تعني تكبل العراق بالديون للابد

🔶لماذا الشعب يغط في سبات طويل الا حان الوقت للنهوض وصحوة الضمير

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