لماذا نريد العودة الى الاتفاقية مع الصين؟!

كتب / علي عبد سلمان
العراق ينتج يوميا اكثر من 4 مليون برميل يوميا يذهب من الفائض الانتاجي وليس من كميه النفط المُصدر وبالمقابل تذهب 300 الف برميل فقط يومياً للصين مقابل بنى تحتية متكامله (وليس رهن نفط العراق كما يدعون موالي امريكا) واليكم الاتفاقية :: بنود اتفاقية الصين مع العراق هو تنفيذ مشاريع في العراق بقيمة 500 مليار قابل للزيادة مقابل 300 الف برميل يومياً ولمدة 20 سنة ويشمل
1️⃣_ إنشاء ميناء الفاو الكبير ويحتوي 350 رصيف
( وليس 94 رصيف كما تم تعاقد مع الشركة الكوريه)
ومطار للطائرات
ومدينة تتكون 100 الف وحدة سكنية
2️⃣_ انشاء 30 مستشفى ومعداتها الطبية ارقى المواصفات وتوصف في المدينة الطبية
3️⃣_ تنفيذ طرق سريعة وحديثة في جميع العراق
4️⃣_ انشاء خطوط سكك حديد تربط جميع المحافظات وقاطرات الطلقة بأحدث المواصفات
5️⃣_ دراسة الموارد المائية واعطاء الحلول وتنفيذ شبكات ري رئيسة وسدود وتنظيم الري
6️⃣_ إنشاء مدن سياحية في الاهوار
7️⃣_ إنشاء مجمعات سكنية تتجاوز 8 ملايين وحدة سكنية عمودي وافقي وتوزع حسب الحجم السكاني للمحافظات
8️⃣_ انشاء جامعات مع احياء سكن للأساتذة في جميع المحافظات
9️⃣_ انشاء 25 ألف مدرسة
🔟_ احياء المدن الأثرية الازدهار السياحة
11_ انشاء ملاعب بأحجام مختلفة
12_ اكمال مالم يوقع مع شركة سيمنز الألمانيه من مشاريع الكهرباء
13_ انشاء مصانع للبتروكيمياويات وإعادة الكثير من المصانع الورق والحديد وغيرها والكثير من المواد التي اتفق عليها و افضل ما في الامر الصين تشتغل وتاخذ حقها يعني ما اكو فلوس بيد مسؤول و حزب او تيارات او جهات اخرى .
بالاضافه لتفعيل طريق الحرير البحري ربطه بميناء الفاو وطريق الحرير البري الذي ان يعني يصبح العراق حلقة وصل و ممر اقتصادي بين دول الشرق و اوربا
🔹لماذا الكاظمي يترك هذا الحل امام ويذهب لفرنسا واوربا يستجدي القروض التي تعني تكبل العراق بالديون للابد
🔶لماذا الشعب يغط في سبات طويل الا حان الوقت للنهوض وصحوة الضمير
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