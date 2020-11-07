2020/11/07 | 17:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

400 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعترضت اللجنة المالية النيابية، السبت، على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020، فيما كشفت رؤيتها بشأن قانون العجز المالي.

وذكرت وسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (7 تشرين الثاني 2020)، ان "اللجنة المالية النيابية، ابدت اعتراضها على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020".

كما ونشرت تلك الوسائل، اليوم السبت، رؤية اللجنة بشأن قانون العجز المالي، وفيما يلي نص الوثائق الخاصة بذلك:-

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكدت اللجنة المالية النيابية، ان لديها معلومات وبيانات موثقة تؤكد بأن مبلغ الاقتراض مبالغ فيه مقارنة بالصرف للأشهر السابقة وكذلك من خلال استضافة المسؤولين في وزارة المالية ومعرفة البيانات من قبلها.

وذكرت اللجنة في بيان انها "حريصة على تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والنفقات الاخرى واجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية من قبل الحكومة".

وأشارت إلى ان "لديها معلومات وبيانات موثقة بأن مبلغ الاقتراض مبالغ فيه، مقارنة بالصرف للأشهر السابقة، وكذلك من خلال استضافة المسؤولين في وزارة المالية ومعرفة البيانات من قبلها".

وكان مجلس النواب قد باشر في وقت سابق، بمناقشة تقرير اللجنة المالية الخاص بقانون الاقتراض، وذلك خلال جلسته الاعتيادية رقم 19 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بحضور 170 نائبا.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تعترض على عدم تقديم قانون موازنة 2020) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تعترض على عدم تقديم قانون موازنة 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).