تسجيل صوتي لنجل المرجع علي السيستاني

2020/11/07 | 17:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بث موقع تابع للعتبات الدينية تسجيلاً بصوت محمد باقر، نجل المرجع الأعلى علي السيستاني، بدا أنه مُقتبس من إحدى محاضرات حوزة النجف.



ويندر أن يتم بث تسجلات صوتية، أو مشاهد مصورة لشخصيات الحوزة الرفيعة، سيما محمد باقر السيستاني، الحاصل على مرتبة آية الله، وهو الإبن الثاني للمرجع، بعد محمد رضا السيستاني.

وفي التسجيل الذي نشره موقع "الأئمة الاثناعشر" التابع للعتبة الحسينية، وتابعه "ناس" (7 تشرين الثاني 2020) يوجه السيستاني الإبن، نصائح إلى طلبة الحوزة العلمية الذين يشرف على تدريسهم.

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