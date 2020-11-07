للمرة المليون حول قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية - مصطفى محمد غريب

2020/11/07 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب الطامة الكبرى لا احد يعرف كيف يمكن التخلص من هؤلاء الذين اذاقوا الشعب كل أنواع المهانة والتعذيب وجعلوا العراق رهينة لإيران وتركيا وامريكا وغيرهم، أفلسوه لحد اللعنة، دمروا بيئته افقروه حتى وصلت معدلات الفقر الى درجات لا يمكن الحديث عنها في بلد يمتلك ثروات هائلة سحقوا لا بل دمروا البنى التحتية بما سرقوا وأفسدوا، شردوا الملايين تحت طائلة الفتنة الطائفية واستهتار الميليشيات الطائفية وقوى الإرهاب، كي ......





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