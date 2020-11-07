رواية الكاتب سلام أمان - الطائر ألاخضر - رواية مليئة بالمشاعر وبروح الاصرار على الحياة - علي المسعود

2020/11/07 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود أنتهيت قبل أيام من قراءة رواية ( الطائر الأخضر ) للكاتب سلام أمان ، وهي الراوية الثانية بعد روايته (رماد شجرة النبق ) التي سبق وأن تم تناولها في مقالة كتبتُ ونشرت على موقع الحوار المتمدن ( الحوار المتمدن – العدد -5751 – 2018 - 1 -8 ) .



تبدا رواية الكاتب سلام أمان ( الطائر ألااخضر ) بالولادة و تنتهي بالموت ومابين الولادة والموت تمتد سيرة بطل الراوية ( نجم ) ، يرافقه في تلك المسيرة ذالك "الطائر أل ......





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