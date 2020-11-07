التربية النيابية تطالب بتوسعة القبول للدراسات العليا في جامعة ذي قار

2020/11/07 | 17:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالبت لجنة التربية النيابية، برئاسة النائب، قصي محسن الياسري، السبت، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استثناء جامعة ذي قار من خطة قبول الدراسات العليا ومنحها مقاعد التوسعة الاضافية لكل اختصاص.

وقال المكتب الاعلامي للياسري في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (7 تشرين الثاني 2020)، ان "لجنة التربية النيابية برئاسة النائب قصي محسن الياسري تطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن امكانية استثناء جامعة ذي قار من خطة قبول الدراسات العليا ومنحها مقاعد التوسعة الاضافية لكل اختصاص أسوة بباقي الجامعات العراقية".

وأضاف البيان، "واستجابة للمناشدات والطلبات التي تقدم بها مجموعة من المتقدمين للدراسات العاليا في المحافظة مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة ذي قار كونها من المحافظات المنكوبة".

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