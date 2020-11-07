كورونا يضرب نجوم الريال ويربك حسابات زيدان قبل موقعة فالنسيا

2020/11/07 | 17:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن نادي ريال مدريد، السبت، إصابة الثنائي إيدين هازارد، وكاسيميرو، بفيروس كورونا المستجد.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "جاءت نتيجة مسحة كاسيميرو وهازارد إيجابية، في اختبارات كورونا، والتي أٌجريت صباح أمس الجمعة".

وأضاف: "كل اللاعبين الآخرين، والجهاز التدريبي للفريق الأول، وموظفي النادي الذين يعملون مع الفريق مباشرة، أعطوا نتائج سلبية في نفس الاختبارات".

وأتم: "تم التأكد مرة أخرى، هذا الصباح، أن الجميع في النادي غير مصاب بكورونا باستثناء هازارد، وكاسيميرو".

وسيغيب اللاعبان بذلك عن موقعة ريال مدريد أمام فالنسيا غدا على ملعب المستايا ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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