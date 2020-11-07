التربية النيابية تطالب باستثناء جامعة ذي قار من خطة قبول الدراسات العليا

2020/11/07 | 17:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالبت لجنة التربية النيابية، السبت، وزارة التربية، بتوسعة القبول للدراسات العليا في جامعة ذي قار.



وذكر بيان للدائرة الإعلامية لملس النواب، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 تشرين الثاني 2020)، إن "لجنة التربية النيابية، تطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن امكانية استثناء جامعة ذي قار من خطة قبول الدراسات العليا و منحها مقاعد التوسعة الاضافية لكل اختصاص أسوة بباقي الجامعات العراقية، واستجابة للمناشدات والطلبات التي تقدم بها مجموعة من المتقدمين للدراسات العاليا في المحافظة مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة ذي قار كونها من المحافظات المنكوبة".

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