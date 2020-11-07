البرلمان ينهي مناقشة مشروع قانون تجنب الازدواج الضريبي مع الكويت

2020/11/07 | 17:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد.أنهى مجلس النواب، السبت، مناقشة قانون تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الكويت.وقال مراسل /المعلومة/ إن مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.وصوت مجلس النواب، السبت، على انضمام العراق الى اتفاقية “لاهاي” بشأن الممتلكات الثقافية، فيما أجل التصويت على قانونين ضمن جدول اعماله.وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم السبت، جلسته الـ19 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور ١٨٢ نائباً.



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