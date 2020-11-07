فريق بايدن الانتقالي يشرع بالعمل دون انتظار إعلان فوزه

2020/11/07 | 17:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]شرع الفريق الانتقالي للمرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن في العمل استعدادا لتوليه مقاليد الحكم، دون انتظار إعلان فوزه المتوقع على الرئيس دونالد ترامب.

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