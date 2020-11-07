انقاذ عاملين من داخل فتحة مجاري قبل ان يفارقا الحياة

2020/11/07 | 17:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة الديوانية من اخراج عاملين بعد ان فقدا الوعي داخل فتحة مجاري بعد استنشاقهم غاز الميثان الخانق في منطقة العروبة ..

حيث نجحت فرق الدفاع المدني من اخراج العاملين واجراء الإسعافات الأولية وانعاشهم بواسطة اجهزة التنفس بوقت قياس حال الى عدم فقدانهم الحياة .

واكدت مديرية الدفاع المدني ان فتحات المجاري يكون تركيز غاز الميثان كبير جدا وهو غاز خانق يسبب فقدان الوعي ثم الموت بدقائق معدودة ..داعية الى ضرورة الحذر وعدم النزول في فتحات المجاري الإ بعد وضع خراطيم التهوية والتدرب على هذا العمل من قبل المختصين .

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