2020/11/07 | 17:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تُبشّر اصحاب المعدلات العالية: زيادة المنح الطبية وتخفيض الأجور الدراسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/07 | 17:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تُبشّر اصحاب المعدلات العالية: زيادة المنح الطبية وتخفيض الأجور الدراسية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تُبشّر اصحاب المعدلات العالية: زيادة المنح الطبية وتخفيض الأجور الدراسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).