البرلمان ينهي تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبي وتنفيذها

2020/11/07 | 17:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك ١٩٥٨).

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