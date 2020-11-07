مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الفوز على حساب إيفرتون

2020/11/07 | 17:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد نغمة الفوز على حساب منافسه إيفرتون بعدما تغلب عليه على أرضه ملعب "جوديسون بارك" بنتيجة 1-3.

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