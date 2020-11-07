التعليم تعلن زيادة المنح المجانية الطبية في الجامعات والكليات الأهلية وتخفيض الأجور

2020/11/07 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت _7-11-2020)، زيادة المنح الدراسية المجانية في المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية وتخفيض الأجور الدراسية للعام الدراسي 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اجتماع الهيأة العامة للجامعات والكليات الاهلية الذي ترأسه رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي الدكتور علاء عبد الحسن عطية وبحضور ممثلي دائرة التعليم الأهلي أسفر عن قرار بزيادة المنح الدراسية المجانية في المجموعة الطبية الى نسبة 25 % من الطاقة الاستيعابية للكليات استنادا الى توجيه معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب ومراعاة لمؤشر الزيادة الكبيرة في أعداد خريجي الدراسة الإعدادية لهذا العام واستجابة لتطلعات أصحاب المعدلات التنافسية بالالتحاق في التخصصات الطبية".

وأضاف أن "المجتمعين من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ناقشوا سقف الأجور الدراسية في الجامعات والكليات الأهلية واستجابوا الى دعوة وزارة التعليم العالي بتخفيض الأجور في كافة التخصصات لذوي الدخل المحدود والطلبة المتعففين لتقليل أثر الظرف الاقتصادية الراهن على المجتمع العراقي.

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