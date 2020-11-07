زيدان يعلق على غياب هازارد وكاسيميرو عن مباراة ريال مدريد المُقبلة

2020/11/07 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

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تحدث زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في مؤتمره الصحفي الخاص مباراة فالنسيا عن استعدادت الفريق المرينجي ورغبته في الفوز بالنقاط الكاملة غداً على ملعب الميستايا.

وأعلن النادي اليوم السبت أن:" اختبارات هازارد وكاسيميرو فيما يتعلق بفيروس كورونا جاءت إيجابية وبالتالي سوف يغيبان عن قمة الغد".

وقال زيدان عن غياب الثنائي :" إنها الحياة وعلينا أن نتأقلم على الوضع الذي يمكن أن يكون أسوأً..لقد حدث ذلك مع ميليتاو والآن كاسيميرو وإيدين..علينا أن نقبل ذلك رغم أنه أمر مُحبط..من الناحية العاطفية هم بخير ولكن جسدياً لديهم بعض الأعراض وسوف أتحدث معهم لاحقاً".

واستطرد:" هازارد لاعب قوي وكان يعيش لحظة صعبة بسبب الإصابات ولكن معنوياته جيدة وعليه الانتصار لمدة أسبوع، وعلينا أن نتكيف رغم أن فالنسيا منافس صعب".

وعن ردة فعل الفريق الجيدة مؤخراً والفوز على هويسكا والإنتر قال مدرب المرينجي :" كانت ردة فعل إيجابية للغاية..لاعبو الفريق أكدوا أن لديهم شخصية رغم اللحظات الصعبة في بداية الموسم..مودريتش؟ لاعب مهم للغاية..عليّ أن أختار في كل مباراة 11 لاعباً ولكن لوكا جزء مهم من الفريق ولا شك حوله".

أما عن حالة إيسكو قال زيزو:" ما يجب فعله هو أن يواصل العمل..لم يحظ بلحظات جيدة مؤخراً ولكنه سوف يظهر قيمته ونحن أمامنا الكثير من المباريات لنخوضها".

وعن ما إذا كان راموس يستحق لقب المدافع الأفضل في التاريخ قال زيدان :" بالتأكيد أعتقد أنه واحد من بين الأفضل في التاريخ ..نظراً لما يفعله وعلى ماهو عليه كلاعب وما يمثله بالنسبة لفريق مدريد".

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