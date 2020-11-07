2020/11/07 | 17:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكدت كتلة السند الوطني النيابية ان قانون الاقتراض الداخلي سيتم التصويت عليه لرواتب الموظفين والأدوية والرعاية الاجتماعية .وذكر نائب رئيس الكتلة فالح الخزعلي ، في بيان صحفي ، ان " قانون الاقتراض الداخلي سيتم التصويت عليه لرواتب الموظفين والأدوية والرعاية الاجتماعية "، مبينا ان " لن يتم تمرير قانون الاقتراض الداخلي لسد العجز المالي دون أعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي "./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة نيابية : قانون الاقتراض الداخلي سيتم التصويت عليه لرواتب الموظفين والأدوية والرعاية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة نيابية : قانون الاقتراض الداخلي سيتم التصويت عليه لرواتب الموظفين والأدوية والرعاية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).