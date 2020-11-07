خروج تظاهرات منددة بالوجود الامريكي في العراق

2020/11/07 | 17:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، السبت، بانتشار امني مكثف بالقرب من ساحة الحرية وسط العاصمة العراقية بغداد نتيجة وصول عشرات المتظاهرين الى الساحة....

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