انتهاء مناقشة مشروع قانون الغاء قانون تصديق اتفاقية العمل العربية

2020/11/07 | 17:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون الغاء القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم ١٠ لسنة ١٩٧٩ بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الاجر والتوصية العربية رقم ٣ لسنة ١٩٧٩ الملحقة بها

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