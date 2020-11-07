2020/11/07 | 17:50 - المصدر: عين العراق

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كشف مصدر برلماني يوم السبت حقيقة الأنباء التي تحدثت عن فصل النائب وزعيم جبهة البناء والانقاذ أسامة النجيفي من البرلمان بسبب كثرة غيابه عن جلسات مجلس النواب.

وقال المصدر إن "الأنباء التي تحدثت عن فصل النائب أسامة النجيفي من عضوية مجلس النواب بسبب كثرة غياباته، لا صحة لها".

وأضاف المصدر أنه "لا يوجد هكذا طرح أو سعي داخل البرلمان بهذا الصدد".

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