خانقين تسجل 25 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/07 | 17:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت خانقين 25 اصابة جديدة بفايروس كورونا، فيما تماثل 18 مصابا للشفاء خلال الـ 24 ساعة ماضية.

وذكرت مديرية صحة خانقين خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان اجمالي الاصابات بفايروس كورونا بلغ 1520، بضمنها شفاء 785 اصابة، ووفاة 44 حالة، كما ان 40 حالة تحت العناية الصحية.

وفي سياق متصل، افاد مراسل فضائية كوردسات نيوز، بان عدد اسرة المستشفى الخاص بكورونا في خانقين 40 سرير، موضحا، ان المصابين بفايروس كورونا يتم تحويلهم الى مستشفيات مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، وذلك لقلة قناني الاوكسجين والادوية الضرورية ضد الفايروس في قضاء خانقين.

PUKmedia عن فضائية كوردسات نيوز‌

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