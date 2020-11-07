مجلس النواب يُنهي القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي

2020/11/07 | 17:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مجلس النواب، اليوم السبت، القراءة الثانية مجلس النواب لمشروع قانون تمويل العجز المالي لتأمين الرواتب.

وكان مجلس النواب قد عقد اليوم السبت، جلسته الاعتيادية رقم 19 برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 170 نائبا، بجدول اعمال يتضمن 12 مادة ابرزها اجراء القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

وقال النائب حسن آلي عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المجلس اتمّ القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

واضاف: ان الجلسة مستمرة لاجراء القراء الثانية والتصويت على عدد من مشاريع القوانين الاخرى.

هذا وكانت اللجنة المالية النيابية قد اعلنت اليوم، عن حرصها على تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والنفقات الاخرى واجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية من قبل الحكومة‌.

PUKmedia خاص‌

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