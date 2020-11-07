البرلمان يُرفع جلسته الى يوم الاثنين المُقبل

2020/11/07 | 17:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رفعت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة البرلمان الى يوم الاثنين المُقبل.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الاثنين المُقبل الساعة ١٢ ظهراً”.

وكان مجلس النواب، عقد جلسته الـ 19 برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، حيث انهى فيها القراءة الاولى والثانية لعدد من مشاريع ومقترحات القوانين، من بينها تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي.

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