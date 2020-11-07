التعليم تعلن زيادة المنح المجانية الطبية في الكليات الأهلية وتخفيض الأجور الدراسية

2020/11/07 | 18:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، زيادة المنح الدراسية المجانية في المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية وتخفيض الأجور الدراسية للعام الدراسي 2021/2020.وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن اجتماع الهيأة العامة للجامعات والكليات الاهلية الذي ترأسه رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي علاء عبد …

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