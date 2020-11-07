2020/11/07 | 18:11 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن المستور في الاتفاقية العراقية المصرية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
انتقد النائب عن كتلة صادقون، ثامر ذيبان، السبت، الاتفاقية العراقية المصرية، معتبرا أنها "خطة بات...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن المستور في الاتفاقية العراقية المصرية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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