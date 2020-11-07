الكشف عن المستور في الاتفاقية العراقية المصرية

2020/11/07 | 18:11 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



انتقد النائب عن كتلة صادقون، ثامر ذيبان، السبت، الاتفاقية العراقية المصرية، معتبرا أنها "خطة بات...

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