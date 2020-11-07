نقاشات أزمة رواتب الموظفين.. اللجنة المالية تقدم تقريرها عن قانون الاقتراض

2020/11/07 | 18:11 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، ملاحظاتها حول قانون الاقتراض تمهيداً ل...

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