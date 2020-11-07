2020/11/07 | 18:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلده بـ"كيبل" كهربائي.. طفل يستغيث بالله والائمة لينجو من تعذيب والده الوحشي في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/07 | 18:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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