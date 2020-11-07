مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الاثنين المُقبل الساعة 12 ظهراً

2020/11/07 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

رفع مجلس النواب، جلسة اليوم السبت، إلى يوم الاثنين المقبل، الساعة 12 ظهراً.

وعقدت جلسة مجلس النواب اليوم، برئاسة عضو رئاسة البرلمان، بشير الحداد، بحضور 182 نائباً.

وشهدت الجلسة انهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي، وكذلك انهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.

وانهى المجلس أيضا، تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958)

وانهى البرلمان، تقرير ومناقشة مشروع قانون الغاء القانون رقم 127 لسنة 1981 قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الاجر والتوصية العربية رقم 3 لسنة 1979 الملحقة بها.

وشهدت الجلسة، انهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC90) لسنة 1990.

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