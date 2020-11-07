اتفاق نيابي على اعداد تقرير مشترك لقانون الناجيات الايزيديات

2020/11/07 | 18:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / عقدت لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ، والمرأة وشؤون الاسرة ، والقانونية النيابية اجتماعا مشتركـا لمناقشة قانون الناجيات الايزيديات .واتفقت اللجان المعنية على اعداد صياغة تقرير مشترك و موحد لغرض تقديمه للقراءة الثانية في جلسة مجلس النواب./انتهى5

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