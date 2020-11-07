تراجع وفيات كورونا الى 39 حالة في العراق

2020/11/07 | 18:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم....

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