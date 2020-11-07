2020/11/07 | 18:21 - المصدر: عين العراق

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السبت 7 نوفمبر 2020 | 06:20 مساءً | عدد القراءات : 1

بوتين يبحث الصراع في ناغورنو قره باغ في اتصال هاتفي مع ماكرون

قال الكرملين، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الصراع في ناغورنو قرة باغ.

وأضاف أن الزعيمين عبرا عن قلقهما البالغ إزاء الاشتباكات واسعة النطاق بين قوات أرمينيا وأذربيجان في الإقليم، فضلا عن تورط مسلحين من سوريا وليبيا في الصراع.

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