الانبار أنفقت 134 مليار دينار على المشاريع المتضررة

2020/11/07 | 18:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…أعلن قائممقام قضاء الرمادي ابراهيم الجنابي، السبت، أن الانبار استنفذت ميزانيتها المالية البالغة نحو 134 مليار دينار على المشاريع المتضررة جراء العمليات الارهابية .وقال الجنابي لـ /المعلومة/ إن “محافظة الانبار تعد المحافظة الاولى بين محافظات العراق الاخرى التي استنفذت ميزانيتها المالية البالغة نحو 134 مليار دينار دون اعادة اي مبالغ الى الحكومة المركزية”.وأضاف، أن “الحكومة المركزية لم تصرف مبالغ مالية اخرى لحكومة الانبار المحلية لإعادة اعمار وتأهيل العديد من المشاريع الخدمية المتضررة جراء العمليات الإرهابية”، مبينا ان “عملية اعادة اعمار وتأهيل المشاريع الخدمية المتضررة مازالت مستمرة ولم تتوقف وبانتظار تخصيص مبالغ مالية لديمومة عجلة الاعمار رغم المرحلة الحرجة التي يمر بها البلد”.



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