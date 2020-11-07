المالية النيابية: الحكومة غير جادة بحل الازمة الاقتصادية

2020/11/07 | 18:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…اتهمت لجنة المالية النيابية، السبت، الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في حل ازمة تأخير الرواتب وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا تمتلك جدية حقيقية في حل ازمة تأخير صرف رواتب الموظفين وحل اشكالية الوضع الاقتصادي العام”، لافتا الى ان “مجلس النواب سيشهد خلال الايام المقبلة استضافة الكاظمي ووزير المالية علي عبد الامير علاوي لمناقشة سبب الاخفاق الحكومي الحاصل”.واضافت ان “البلاد تعيش حالة من الفوضى المالية والحكومة لا تزال ترتكتب الاخطاء في معالجة الازمة الراهنة”، مبينا ان “حضور الكاظمي لمجلس النواب لا يزال غير مضمون”.واكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، ان جلسة اليوم سيتم خلالها تمرير قانون العجز المالي.



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