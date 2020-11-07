حكومة كردستان تعلن استئناف تصدير النفط بعد أيام من توقفه

2020/11/07 | 18:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم

السبت، استئناف تصدير النفط بعد إعادة

تصليح الأنبوب الناقل للخام الذي

استهدف من قبل عناصر حزب العمال

الكردستاني في الأراضي التركية.

وذكر المتحدث باسم الحكومة، جوتيار

ع

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