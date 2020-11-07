خلال 24 ساعة.. إصابات ايران تقترب من 10 الاف و423 حالة وفاة جراء وباء كورونا

2020/11/07 | 18:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة

الايرانية سيما سادات لاري، اليوم

السبت، تسجيل 9450 إصابة جديدة بفيروس

كورونا، ووفاة 423 شحصا اخرا خلال

الساعات الـ24 الماضية.

وقال لاري، في بيان لها، إنه "تم تسجيل

945

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