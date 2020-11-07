مجلس النواب يرفع جلسته الى الاثنين القادم

2020/11/07 | 18:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مجلس النواب، جلسته المنعقدة رقم 19 الى يوم الاثنين المقبل.

وكان المجلس قد انهى خلال جلسته، القراءة الثانية مجلس النواب لمشروع قانون تمويل العجز المالي لتأمين الرواتب.

وذكر النائب حسن آلي عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم السبت، ان مجلس النواب وبعد اجراء القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي، رفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل.

واشار الى ان الجلسة تضمنت ايضا التصويت على قانون تصديق إتفاقية تسريع التعاون بين العراق وكوريا الجنوبية، وكذلك التصويت على مشروعي قانوني إنضمام العراق إلى البروتوكل الثاني لإتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاتص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، وتصديق إتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي.

وبيّن آلي، ان المجلس وبطلب من رئيسها محمد الحلبوسي قرر تأجيل التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون هيئة الإشراف القضائي رقم 29 لسنة 2016، مشيرا الى ان المجلس انهى باقي فقرات الجلسة وهي كالتالي:

- التصويت على مشرو قانون إنضمام العراق إلى اتفاقية بنك الإستثمار الآسيوي للبنى التحتية

- القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين حكومة العراق وحكومة دولة الكويت

- القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام العراق إلى اتفاقية الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها

- القراءة الثانية لمشروع الغاء قانون رقم 127 لسنة 1981 قانون تصديق إتفاقية العمل العربية رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإجازة الدراسية المدفوعة الأجر.

- القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى الإتفاقية الدولية للإستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي OPRC90.

PUKmedia خاص‌

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