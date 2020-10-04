المالية ترد ببيان على مقتدى الصدر.. عقب اقتراحه 16 حلا للأزمة الاقتصادية

2020/11/07 | 18:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعت وزارة المالية، السبت، الكتل السياسية كافة الى تكاتف الجهود واستثمار اطروحة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، التي جاءت بحسب تعبيرهم، "متوافقة" مع رؤية رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لسد العجز الاقتصادي ودعم الاستثمار في العراق.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (7 تشرين الثاني 2020)، انها "تعلن عن تأييدها لأطروحة مقتدى الصدر لدرء العجز الاقتصادي الذي نشر عبر حسابة الرسمي تويتر".

وأوضحت الوزارة أنها "رحبت باطروحة مقتدى الصدر كونها جاءت متوافقة مع رؤية رئيس مجلس الوزراء، التي استندت اليها الورقة البيضاء، وتبنتها وزارة المالية والحكومة، من أجل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وتنمية قدراته الإنتاجية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وغيرها لغرض سد العجز الاقتصادي ودعم الاستثمار في العراق".

وأضاف البيان: "وتدعو وزارة المالية، الكتل السياسية كافة الى تكاتف الجهود واستثمار اطروحة الصدر للتصويت على الورقة البيضاء لانها وضعت لاصلاح إدارة الوضع المالي في ضوء الأزمة المالية الراهنة، وفصلت الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية على المستويين المتوسط والبعيد، ووضعت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي رقم «5» لسنة 2020، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لمواجهة التحديات المقبلة".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد قدم اليوم السبت، اطروحات اعتبرها "انجح واسرع فائدة من الاستقراض وزج العراق في اتون الديون والتبعية والغضوط السياسية".

وفيما يلي تفاصيلها كما نشرها عبر حسابه في "تويتر":-

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