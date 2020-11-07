الديمقراطيون يرفعون دعوى للسماح باحتساب أصوات الناخبين المتأخرة في بنسيلفانيا

2020/11/07 | 18:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل الحرة في البيت الأبيض، السبت، بأن المدعي العام في ولاية بنسلفانيا سيرفع دعوى قضائية بعد ظهر اليوم، تطالب بالسماح باحتساب بطاقات الاقتراع التي وصلت بعد يوم الانتخابات.

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