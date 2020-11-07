بايدن يستعد لتولي مقاليد حكم أمريكا دون انتظار إعلان فوزه

2020/11/07 | 18:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..شرع الفريق الانتقالي للمرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، في العمل استعدادا لتوليه مقاليد الحكم، دون انتظار إعلان فوزه المتوقع على الرئيس دونالد ترامب.وأكد بايدن: نريد أن يعرف الناس أننا لا نتريث لأداء المهام”.وتعهد بايدن باستخدام الفترة الانتقالية للقاء حكام جميع الولايات الأمريكية وحثهم على فرض ارتداء الكمامات الإلزامي”.وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن “البطاقات غير القانونية ساهمت في تغيير النتائج في بنسلفانيا والولايات ذات التقارب الشديد مع بايدن”.



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